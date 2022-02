16 Grams: «Ti cambiava l'umore ogni volta che lo incontravi. Faremo un murale a Mortise per Pietro»

«Pietro era un ragazzo solare. Ogni volta che lo incontravi ti cambiava l'umore, perché era pieno di vibrazioni positive. Tutti in quartiere lo stimavano, dai più piccoli ai piu grandi. Ne abbiamo passate molte insieme e lui, per me come per i suoi veri amici, c’è sempre stato». La voce è quella di Ovidiu, in arte 16 Grams, il ragazzo con cui Pietro Benfatto cantava, suonava, incideva e girava video. Pietro era "Prince Boy" e insieme avevano raggiunto oltre 210 mila visualizzazioni su YouTube con "In strada". Erano amici, vicini di casa. «Eravamo fratelli» dice Ovidiu a PadovaOggi, che ora piange l'amico, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica. Pietro viveva a Mortise, dove ora il suo amico e collega vorrebbe ricordarlo: «Vorremmo chiedere il permesso al Comune per fare un graffito gigante con la sua faccia, in modo da averlo sempre vicino. Era un0anima troppo buona e troppo giovane per lasciarsi così presto».