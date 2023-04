Faceva il massaggiatore e prescriveva terapie senza autorizzazioni, i Nas denunciano un uomo

Massaggiatore esercita in uno studio privo di autorizzazione, denunciato. I carabinieri del Nas di Padova hanno denunciato un cittadino 36enne italiano di Masi, in provincia di Padova, per aver esercitato la professione di “massofisioterapista” in uno studio sanitario privo della prevista autorizzazione. Nell’ambito di un’attività di controllo in centri ed ambulatori sanitari, il Nas ha ispezionato uno studio di “massofisioterapia” a Masi accertando che lo stesso operava sprovvisto della dovuta autorizzazione all’esercizio.