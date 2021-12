La bimba ha fretta di nascere e viene al mondo in auto, sulla strada per l'ospedale

Aveva fretta di nascere. Una donna ha partorito in auto, non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale con il marito.

La nascita

La mattina presto di venerdì 31 dicembre le prime contrazioni. La coppia si precipita in auto, diretta al policlinico di Abano Terme. Ma il travaglio è più veloce del previsto: il neo-papà si è fermato lungo via Adriatica e alle 6.54 ha chiamato i soccorsi. Il dottor Paolo Giusti, il coordinatore infermieristico del pronto soccorso Giovanni Baccarin e l’autista Riccardo Ciano si sono precipitati dalla coppia e hanno fatto nascere la bambina. Mamma e figlia sono state portate subito al policlinico e la piccola è stata messa subita in una termoculla. Stanno bene e nei prossimi giorni potranno tornare a casa.