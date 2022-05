Nasconde i vestiti in una borsa schermata e passa dalle casse senza pagare: 35enne arrestato

È entrato nel camerino, fingendo di voler provare alcuni vestiti. Ne è uscito senza nulla ma con una borsa schermata piena. L'addetto alla sicurezza ha allertato la polizia.

L'arresto

Nel pomeriggio di martedì 17 maggio un 35enne di origine romena è entrato al supermercato Conad di via Venezia. Si è recato nel reparto abbigliamento e ha preso alcuni capi. Dopo di che si è diretto ai camerini, fingendo di volerli provare. Il responsabile della sicurezza del supermercato aveva notato il suo nervosismo così lo ha tenuto d'occhio. Quando il 35enne è uscito dal camerino non aveva in mano nulla tranne una borsa schermata gonfia. All'interno del camerino non aveva lasciato nulla. Dove erano finiti i vestiti? L'uomo si è diretto verso le casse ed è uscito senza pagare ma nel frattempo, capito l'inganno, il responsabile della sicurezza ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno fermato l'uomo ed ecco che si è scoperto dove aveva nascosto la refurtiva, del valore di circa mille euro: nella borsa rivestita con doppio fondo in alluminio perché i sensori antitaccheggio non si attivassero. Il 35enne è stato arrestato per furto aggravato. Dato che non ha il permesso di soggiono, è stata avviata la pratica di espulsione.