Scoperto il nascondiglio della droga, i poliziotti hanno atteso il pusher: 37enne arrestato

Una volta trovato il nascondiglio della droga, i poliziotti della Squadra mobile si sono appostati e con pazienza hanno aspettato che spuntasse il pusher. E quando si è palesato, lo hanno arrestato.

L’arresto

La settimana precedente gli agenti avevano trovato vicino ai binari della ferrovia a Ronchi di Campanile un piccolo nascondiglio: tra alcune pietre c’erano 3 etti di eroina. Convinti che prima o poi il pusher sarebbe venuto a prendere la droga, i poliziotti si sono appostati in borghese e nella serata di martedì 16 novembre eccolo arrivare. È un 37enne tunisino con precedenti che quando ha visto gli agenti ha cercato di disfarsi di due involucri lanciandoli in mezzo alla boscaglia. Ma non ha fatto molta strada ed è finito in manette: nei due involucri c’erano 15 grammi di eroina e 21 grammi di cocaina. Aveva anche mille euro in contanti. Ora si trova al Due Palazzi.