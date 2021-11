Natale 2021, ecco le novità di quest'anno

Ormai ci siamo: presto inizierà il Natale in grande stile per Padova e i padovani. Sabato 20 novembre si accende la città. Oltre 60 installazioni diffuse illumineranno palazzi comunali, piazze, rotonde, piazzette di quartiere. A queste luci si uniranno le luminarie dei negozianti sostenute dai contributi del Comune. Secondo step, venerdì 26 novembre, con l’accensione delle 12 mila luci del grande albero di fronte a palazzo Moroni realizzato grazie alla partecipazione di Dodo Gioielli. Un'accensione che sarà anche il segnale di partenza delle 3 ore di acquisti in promozione, dalle 18 alle 21, del Black Friday padovano. E quindi il via del grande spettacolo del videomapping sui palazzi monumentali quest'anno esteso a ben 12 tra palazzi e chiese storiche.

Gli eventi

Nel dettaglio il videomapping viene esteso con una lunghissima lista di palazzi illuminati e animati: Palazzo della Ragione, l'affaccio di Palazzo Moroni sulle piazze, Palazzo delle Debite, Palazzo del Capitanio con la Torre dell'Orologio, la Gran Guardia, il Palazzo Monte di Pietà, Palazzo Ex Inps. E poi le novità di quest'anno: la Torre degli Anziani e alcune delle più importanti chiese della città come il Duomo, la Basilica di Santa Giustina, la Chiesa degli Eremitani e il Santuario dell'Arcella. Un progetto artistico spettacolare e coinvolgente che esalterà l’identità culturale e storica di Padova valorizzando il recente riconoscimento di “Padova Urbs Picta” come patrimonio dell’Unesco. Progetto realizzato anche grazie al contributo di Venice Promex e AcegasApsAmga.

Videomapping anche all'Arcella

I luoghi del centro storico dedicati ai mercatini di Natale saranno: Piazza Eremitani, iniziativa organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Padova, Piazza Capitaniato con l'artigianato artistico, organizzato dall’Associazione Arti Itineranti; Corso Umberto, con prodotti tipici e articoli natalizi organizzato da Confesercenti Padova; la tradizionale Fiera di Natale con le caratteristiche bancarelle nelle piazze.