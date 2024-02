Navigli, Contin assolto dalle accuse degli ex soci

Si è finalmente chiusa una vicenda che si stava trascinando ormai da quattro anni, e si è conclusa nel modo migliore per l'imprenditore padovano, Federico Contin, da tutti conosciuto come "Chicco". La vicenda è legata al "passaggio di consegne", un po' forzato in realtà, per la gestione di uno dei giardini estivi più longevi e frequentati da anni, i Navigli. Così, nel 2020, era stato denunciato proprio dai suoi ex soci, gli attuali gestori e vincitori del bando del Naviglio, Andrea Minchio, Nicola Zoppelletto, Gianni Boscaro, Dario Zannoni, Matteo Magrini e Andrea Oreste, di appropriazione indebita e truffa in relazione ad una serie di ammanchi che a loro dire risultavano dal bilancio dell'associazione. L'accusa di truffa era subito caduta e quindi archiviata dal Pubblico ministero. Era rimasta in piedi l'ipotesi residuale dell'appropriazione indebita per i quali Contin era stato querelato. Il giudice però ha deciso che il processo non seguirà il suo corso perché mancano le condizioni di procedibilità.

«Gli avvocati Antonio Barilari ed Alessia Pittelli esprimono grande soddisfazione per l’esito positivo del processo che ha visto attore Chicco Contin. Dopo anni di sofferenze ed attacchi ingiusti, finalmente, il sig. Contin vede chiudersi nel migliore dei modi questa triste vicenda. Il tribunale ha accolto l’eccezione formulata dagli avvocati di improcedibilità dichiarando il non doversi procedere, circostanza già sollevata in sede di udienza preliminare. Oggi finalmente giustizia e’ fatta a fronte di una querela palesemente tardiva e che aveva come unico fine quello di colpire ingiustamente l’imprenditore», fanno sapere i legali di Federico Contin.

«Per pietismo non chiederò danni o altro, rimane il fatto che il mio processo è stato fatto sui media senza preoccuparsi di cosa stesse davvero accadendo in tribunale e non ci si è neppure preoccupati di salvaguardare la vita personale delle persone. Io ho le spalle grosse, ma pensate a mia figlia che un giorno è uscita di casa e ha visto uno strillone in cui si diceva che ero indagato per appropriazione indebita quando non era affatto vero. Non sono stati quattro anni facili ma ho avuto la pazienza di aspettare, sapevo che la verità sarebbe venuta a galla», dichiara l'imprenditore dopo aver saputo della decisione del tribunale. L'unica verità è che con l'infamia mi è stata portata via la manifestazione che avevo ideato e gestito dal 2006 portandola ai massimi livelli, sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale. Oggi chi si è auto proclamato gestore della movida a Padova, con mia piacere, masticherà un boccone amaro», ha commentato Contin.