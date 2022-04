Dopo due anni di stop tornano i Navigli: piano anti-disturbo per venire incontro ai residenti

L'inaugurazione è prevista per mercoledì 6 aprile. Tornano i chioschi dei Navigli su viale Colombo dopo due anni di stop dovuti alla pandemia.

I Navigli

Otto chioschi di cui sei beverage e due food. Musica accesa dalle 19 a mezzanotte e sorveglianti che passeggiano lungo il viale per controllare che tutto fili liscio. Ma i residenti del Portello sono già alle finestre, preoccupati per il possibile disturbo notturno. «Finalmente torniamo - ha detto Nicola Zoppelletto, vicepresidente dell'associazione Navigli - Gestiremo questa stagione e la prossima, ora il viale avrà vita. Con i residenti abbiamo sempre dialogato, il problema non è la manifestazione in sè quanto il deflusso. Per questo chiuderemo l'uscita che dà sul Portello e terremo aperta quella verso via Ugo Bassi: in questo modo gli avventori non si riverseranno in piazza Portello». Un segno di normalità lo ha definito l'assessore al Commercio, Antonio Bressa:«Non siamo ancora fuori dalla pandemia ma grazie ai vaccini possiamo stare più tranquilli. Abbiamo lavorato molto per creare un assetto che coniugasse la necessità di divertimento dei giovani con il diritto al riposo dei residenti». Tanti gli eventi in programma, come ha spiegato il direttore artistico Andrea Oreste, «come gli incontri culturali con l'associazione Portello in festa o quelli informativi con il professor Carlo Foresta. Spazio anche a serate più leggere con il '90 Festival e i balli latino-americani».