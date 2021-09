Neonato rimane chiuso in auto, la madre chiama in aiuto i pompieri

Si è verificato un malfunzionamento nella chiusura centralizzata del veicolo e la donna non riusciva più a riaprire la macchina

/ Via Nicolò Giustiniani

Un malfunzionamento della chiusura centralizzata dell’auto, un bimbo di 4 mesi intrappolato. La madre, disperata, ha chiamato i vigili del fuoco.

Il fatto

Intorno alle 12 di giovedì 2 settembre una donna ha parcheggiato l’auto nell’area dell’ospedale ma quando è scesa è scattata la chiusura centralizzata. E non riusciva più a riaprire la macchina. Dentro c’era il suo bimbo di 4 mesi. Terrorizzata, ha chiamato i vigili del fuoco che hanno aperto la macchina e riconsegnato il neonato alla mamma, in lacrime per il sollievo.