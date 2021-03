20 marzo 2021, e a Padova nevica: l'inattesimo fenomeno meteorologico

Ci vorrà un esperto, per spiegare cosa è successo di preciso. Ma è realmente accaduto: intorno alle ore 15 di sabato 20 marzo a Padova ha iniziato a "nevicare".

Neve

Le virgolette sono d'obbligo, perché la temperatura esterna non faceva presagire tutto ciò. E invece il video realizzato in piazza delle Erbe dimostra quanto accaduto: quella che si è poi tramutata in pioggia inizialmente - e per almeno dieci minuti - era neve o quantomeno pioggia molto "ghiacciata". Poche le persone presenti causa zona rossa, ma tutte sono rimaste a bocca a dir poco aperta...