Niente barriere anti rumore, residenti stanchi di aspettare

Il rumore si sente costantemente, tutto il giorno. Auto e camion che sfrecciano lungo l'autostrada A4, direzione Milano all'altezza dello svincolo per Bologna.

Barriere anti rumore

Ma a molti degli inquilini di Borgo Cellini, a Noventa Padovana, era stato promesso all'atto dell'acquisto che quel problema sarebbe stato velocemente risolto, quando sono passati circa dieci anni. Si tratta di un centinaio di famiglie che ci vivono in un quartiere che è in pratica sorto dal nulla, immerso nel verde. Unica controindicazione a questo luogo che sembra perfetto per le famiglie e l'impegno non mantenuto di far in modo da limitare un rumore continuo. Uno dei residenti fa notare che dopo il lockdown si è avvertito ancora di più il rumore del traffico, perché in tutti questi anni il suono dello sfrecciare dei mezzi è diventato inevitabilmente famigliare. Ora però i residenti di Borgo Cellini sono stanchi e chiedono che qualcuno intervenga.