La succursale del liceo Nievo si allaga, studenti rispediti a casa

La succurdale di via Brondolo del liceo scientifico Nievo si è allagata, per la precisione il primo piano. E il contro soffitto di due aule era imbevuto al punto che alcuni pezzi sono caduti.

L'allagamento

La mattina di martedì 18 gennaio la brutta sorpresa. Gli studenti sono stati rimandati a casa perché il primo piano era completamente allagato. «Pensiamo si sia rotto un tubo del riscaldamento ma dobbiamo approfondire - ha spiegato il preside Maurizio Sartori - Due sono le aule interessate maggiormente ma abbiamo chiuso sul momento anche altre zone per sicurezza. Già nella mattina di mercoledì (oggi, ndr) arriverà la ditta per i lavori». Una decina le classi che dovranno seguire la didattica a distanza ma nel caso in cui i tecnici dessero il via libera, alcune zone non allagate potrebbero rivedere il rientro degli studenti. «Abbiamo già effettuato delle verifiche e partiremo con un intervento di manutenzione straordinaria d'urgenza. Sui tempi è difficile esprimersi ma penso che ci vorrà almeno una settimana» ha spiegato Luigi Bisato, delegato provinciale all'Edilizia scolastica. Un incidente che sommato ai disagi della pandemia ha creato ulteriori difficoltà a studenti e docenti. Ma ha fatto rimbalzare anche il tema dell'edilizia scolastica. «Questo è uno dei tanti casi che tutti i giorni ci troviamo ad affrontate all'interno delle scuole del nostro paese - dice Marco Nimis, coordinatore regionale della Rete degli studenti medi del Veneto - Sono un sintomo di una situazione di edilizia scolastica ancora estremamente precaria, che speravamo potesse trovare una soluzione dopo due anni di pandemia in cui di scuola si è parlato costantemente. I miliardi nel Pnrr, il Next Generation EU, speravamo potessero essere usati meglio e in maniera più sostanziosa su quelli che sono i problemi della nostra generazione; ed entrare in classe con la paura che ti possa cadere un pannello in testa o possa esplodere una tubatura è uno di questi».