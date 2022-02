No green pass, nuovo aperitivo di protesta a Piazzola sul Brenta dopo i disordini di sabato

Hanno concesso il bis, non paghi di quanto accaduto il giorno precedente in piazza delle Erbe a Padova: circa 200 anti-Green Pass si sono trovati domenica 13 febbraio davanti a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta per un aperitivo di protesta contro la certificazione verde.

No Green Pass

Come sottolinea "Il Gazzettino" si è trattato di un sit-in pacifico, a differenza di quanto successo sabato 12 febbraio davanti alla fontana di piazza delle Erbe, dove gli animi si sono ben presto scaldati portando all'arresto di un 57enne che, oltre ad essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale: l'uomo, con precedenti, verrà processato per direttissima. Nei guai anche altre due persone: una è l'organizzatore del ritrovo, denunciato per manifestazione non autorizzata, mentre l'altra è stata deferita per aver colpito con un calcio un agente di polizia.