Passeggero no mask rifiuta di indossare la mascherina sul treno: denunciato

Il treno è rimasto fermo 25 minuti alla stazione di Cittadella: il 25enne non voleva scendere, come da invito del capotreno che ha dovuto chiamare in aiuto i carabinieri

Non voleva indossare la mascherina all’interno della carrozza del treno: sono dovuti intervenire i carabinieri per far scendere il passeggero no mask.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 24 giugno un padovano di 25 anni si trovava sul treno regionale Padova-Bassano del Grappa. Se ne stava tranquillo senza mascherina sul volto e alcuni passeggeri hanno protestato. Ma nulla. Il capotreno lo ha invitato più volte a scendere a Cittadella ma il 25enne non ne voleva sapere. E intanto il convoglio accumulava ritardo su ritardo, arrivando a 25 minuti tra le proteste dei viaggiatori. I carabinieri hanno fatto scendere il giovane no mask e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e inosservanza delle norme anti-Covid.