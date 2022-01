Caos all'hub vaccinale e controlli del Green pass: una denuncia e una sanzione

Tra controlli e no vax che creano disagi ai centri vaccinali, il lavoro dei carabinieri sul fronte Covid-19 prosegue a ritmi serrati. Il barista di un locale è stato multato perché lavorava senza Green pass mentre a Monselice un 52enne ha creato scompiglio all’hub vaccinale.

I fatti

Mercoledì 19 gennaio i carabinieri del Radiomobile hanno effettuato un controllo a Piove di Sacco. In un bar di via Delle Industrie hanno controllato i Green pass dei dipendenti: un 51enne di Campolongo Maggiore (Venezia) non lo aveva. Per questo è stato multato. A Monselice, invece, l’atmosfera si è surriscaldata la mattina di giovedì 20 gennaio. Un 52enne di Due Carrare si è presentato al centro vaccinale di Monselice, in via Marconi. Una volta arrivato di fronte al medico ha preteso di firmare un modulo di esenzione della responsabilità da eventuali controindicazioni vaccinali, bloccando di fatto le operazioni dei sanitari. I carabinieri della stazione di Monselice lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio. Un episodio simile è avvenuto anche al padiglione 8 della Fiera di Padova.