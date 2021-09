4000 No Vax bloccano il traffico, i vigili evitano lo scontro con gli automobilisti inferociti

Non è servito cambiare il percorso dei manifestanti (scortati anche oggi dai militanti di Forza Nuova), che hanno bloccato le auto in corso Milano creando innumerevoli disagi. C'è chi è sceso dai mezzi, intenzionato a raggiungerli per entrare in contatto, ma è stato bloccato dagli agenti della polizia locale. I commercianti: «Hanno cambiato il percorso. Qualcuno ci spieghi cosa è accaduto»

Anche oggi 18 settembre hanno sfilato circa 3000 manifestanti arrivati da tutta la Regione (nelle altre province venete al massimo si sono presentati in 400) per gridare il loro «No al Green Pass» ed esprimere il loro dissenso nei confronti dei provvedimenti del Governo, sempre più duri e diretti verso l'obbligatorietà. Stavolta però hanno dovuto cambiare percorso, obbligati dalla Questura dopo le proteste dei commercianti di via Roma e delle piazze. Sono partiti dalla stazione, per chiudere a piazza Mazzini, ma percorrendo via San Fermo e Ponte Molino (e non solamente viale Codalunga, come previsto inizialmente), interrompendo il traffico e facendo inferocire gli automobilisti e gli autisti dei mezzi pubblici, rimasti in coda per ore (vedi gallery). E' servito l'intervento degli agenti della polizia locale per evitare che gli automobilisti raggiungessero il corteo, intenzionati a venire a contatto con i manifestanti. Anche i commercianti si sono fatti sentire: «Hanno cambiato il percorso. Non erano questi gli accordi con Prefettura e Questura e ora dovranno spiegarci il perchè» commenta Massimiliano Pellizzari, presidente di Acc. Come da tradizione, alla manifestazione si è presentato anche un nutrito gruppo di esponenti di Forza Nuova. E' la nona manifestazione consecutiva da luglio fatta di sabato e i cittadini, i turisti e i commercianti, durante il tragitto hanno espresso tutto il loro malessere nei confronti