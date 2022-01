No vax in Prefettura e Comune per chiedere le dimissioni di prefetto e sindaco

Erano una quarantina ma solo uno è entrato. L'obiettivo del gruppo Veneto No Green Pass era consegnare due lettere con annesse firme raccolte sabato 22 gennaio alla manifestazione per chiedere le dimissioni del prefetto e del sindaco.

La richiesta di dimissioni

Alle 10 del mattino di martedì 25 gennaio i no vax si sono radunati in piazza Antenore. Volevano salire tutti dal prefetto Raffaele Grassi per consegnare una lettera con cui ne chiedono le dimissioni. La stessa cosa avrebbero dovuto fare subito dopo a Palazzo Moroni. Ma salire tutti non era possibile. Di fronte a Palazzo Santo Stefano Digos, polizia e carabinieri hanno detto ai manifestanti che solo una persona poteva entrare e consegnare la lettera. Dopo un primo momento di irritazione (come si vede nel video), Cristiano Fazzini è entrato in prefettura, ha consegnato la lettera a un dipendente ed è uscito. Non ha visto il prefetto. Poi il gruppo si è spostato in Comune, sempre sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine, e Fazzini ha consegnato la lettera per il sindaco Sergio Giordani a un agente della polizia locale.