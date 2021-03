Noleggiano tre auto e spariscono, vengono ritrovati dalle autorità francesi dopo un mese

Non si sono presentati al momento della riconsegna e il titolare dell'attività di noleggio ha fatto partire la denuncia. I carabinieri hanno diramato anche all'estero la descrizione dei tre uomini che sono stati trovati dalle autorità francesi

Una volta noleggiate le auto sono spariti. Tre pregiudicati hanno sconfinato in Francia con delle auto prese a noleggio e mai restituite.

Il fatto

Era lo scorso giugno quando tre uomini si sono presentati presso un’attività che noleggia auto, di proprietà di un padovano di 26 anni. Si tratta di un 35enne di San Giorgio a Cremano (Napoli), un 37enne di Napoli e un 42enne di Polistena (Reggio Calabria), tutti e tre noti alle forze dell’ordine. Hanno noleggiato tre auto ma non si sono presentati il 21 febbraio, data in cui dovevano restituirle. Sono stati fermati dalle autorità francesi a bordo di uno dei mezzi, che è stato sequestrato. I tre sono stati denunciati per appropriazione indebita.