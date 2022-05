Il monito del gatto: «Non correre, ho famiglia anche io»

In un momento in cui gli incidenti stradali, spesso mortali, sono in preoccupante aumento, ha strappato un sorriso anche se il messaggio è assolutamente serio, un cartello apparso lungo via Campagna Bassa a Montegrotto Terme.

Gatti

Una strada che seppur stretta è percorsa spesso a forte velocità. Così qualcuno, probabilmente particolarmente amante dei gatti, ha posto al lato della via un cartello assolutamente eloquente: «Vai piano, ho famiglia anche io. Proprio come te». La frase campeggia sul muso di un gatto. Sono tanti i felini che finiscono sotto le ruote della auto, ed è sempre un dispiacere vedere le loro carcasse a bordo strada. Nasce da qui probabilmente l'idea di mettere questo invito a guidare con prudenza. Per il bene di tutti, anche dei gatti, dei ricci e dei rospi.