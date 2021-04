Non si ferma all'alt, multato a casa

E' sfuggito all'alt intimatogli dagli agenti e si è dato alla fuga, correndo ad alta velocità e con manovre molto pericolose, ma questo non è bastato. Lo hanno rintracciato a casa, gli hanno fatto l'alcol test che ha riscontrato un alto tasso alcolemico nel sangue e infine lo hanno multato. Non è finito nel migliore dei modi il weekend pasquale per un ventitreenne di Trebaseleghe.

Alt

Il giovane stava viaggiando sulla sua Mercedes classe A in località Ronchi quando gli è stato intimato di fermarsi dalle forze dell'ordine. Il giovane ha invece optato per la fuga che però è durata poco. E' stato deferito in stato di libertà dopo essere stato rintracciato a casa.