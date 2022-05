Dimentica dove ha parcheggiato e chiama la polizia: in auto c'erano i suoi due cani

Non ricordava più dove aveva parcheggiato l'auto. Dentro c'erano i suoi due cagnolini. La donna, spaventata, ha chiesto aiuto alla polizia.

Il fatto

Nella mattinata di lunedì 9 maggio una 76enne si è recata in via San Marco. Ha parcheggiato l'auto e ha salutato i suoi due cagnolini. Sarebbe tornata preso, doveva solo consegnare alcuni documenti in un'agenzia di assicurazioni lì vicino. Ma una volta uscita dall'agenzia, il vuoto. Non ricordava dove avesse parcheggiato. Per un po' ha girato a vuoto tra le vie, poi si è decisa a chiedere aiuto. Ha chiamato il 113 e una pattuglia del Commissariato Stanga è arrivata in suo soccorso. La 76enne era preoccupata più che altro per i suoi cani: aveva previsto di lasciarli pochi minuti, non tutto quel tempo. Gli agenti si sono fatti dare i documenti del veicolo e le chiavi, cominciando a perlustrare le vie limitrofe. Poco dopo hanno trovato l'auto e liberato i cani, dando loro da bere. I poliziotti hanno poi accompagnato a casa la donna.