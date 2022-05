Si rifiuta di pagare il conto al pub, intervengono i carabinieri: 38enne denunciato

Ha bevuto seduto al pub. E ancora e ancora. Ma non voleva pagare le consumazioni e la titolare ha chiamato i carabinieri.

Il fatto

Era la sera di mercoledì 11 maggio quando un 38enne albanese residente a Torre del Greco (Napoli) si è recato in un pub di Padova, in via Manzoni. L'uomo ha bevuto qualche bicchiere e poi la cameriera gli ha portato il conto da pagare. Il 38enne si è rifiutato. A quel punto è intervenuta la titolare, insistendo perché fosse pagato quanto dovuto ma l'uomo era irremovibile. Così la donna ha chiamato i carabinieri. I militari della sezione radiomobile sono arrivati al pub e hanno invitato il 38enne a saldare il conto ma nemmeno loro hanno avuto successo. Gli hanno chiesto i documenti per identificarlo e si è rifiutato anche solo di dire il suo nome. È scattata la denuncia.