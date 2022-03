La notte degli operai di Valvitalia: bloccato lo smantellamento dell'impianto

Sono stati gli stessi lavoratori ad accorgersi di quanto stesse accadendo all'interno dello stabilimento di Valvitalia a Due Carrare. Così con il passaparola si radunati insieme ai delegati sindacali della Fiom e hanno bloccato i cancelli per impedire che altri operai, inviati dalla società per smontare i macchinari e portarli in un'altra sede. Il tutto è accaduto verso le 21. Operazione che è stata quindi bloccata da lavoratori e sindacato Cgil-Fiom. Nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo ci sarà un nuovo incontro tra delegati e vertici aziendali. Nel video, girato dai delegati Rsu, le parole di Michele Iandorio.