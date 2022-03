Una notte a una corsia, lavori sulla A4

Da venerdì 1 a domenica 3 aprile, per consentire lavorazioni di rifacimento della pavimentazione lungo il tratto dell’autostrada A4 Brescia - Padova, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (dal km. 347+100 al Km 349+500), in carreggiata est (direzione Venezia) in carreggiata est, si viaggerà su una sola corsia di marcia.

Lavori

L'inizio dell'intervento è previsto dalle ore 21.00 di venerdì 1 e proseguiranno fino alle ore 6.00 di sabato 2 aprile 2022. Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie regolari di marcia dalle ore 6.00 di sabato 2 aprile alle ore 24.00 di domenica 3 aprile 2022.