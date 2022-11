Usava il "taxi" per non dare nell'occhio: arrestato con oltre sei etti di cocaina

Colpo grosso messo a segno ieri sera, 31 ottobre, a Noventa Padovana dagli agenti della sezione Criminalità Diffusa della Squadra mobile. In manette è finito un tunisino di 32 anni già noto alle forze dell'ordine.

I fatti

Gli investigatori della Questura da qualche giorno avevano messo gli occhi addosso ad un nordafricano conosciuto alla giustizia per reati in materia di stupefacenti. Nel corso dell'attività i poliziotto hanno scoperto come il sospettato fosse solito muoversi attraverso taxisti abusivi al fine di non essere facilmente rintracciato. Ieri pomeriggio la polizia ha deciso di monitorarlo, convinto che potesse portare a qualcosa di importante.

Il pedinamento

Il tunisino è stato seguito per diversi minuti a debita distanza mentre si trovava in auto con un taxista abusivo. Il pedinamento ha portato la Squadra mobile fino ad un parcheggio a Tombelle di Saonara non distante da un'area verde. In questo contesto gli agenti l'hanno visto scendere dal "taxi", mettersi in testa il cappuccio della felpa e portarsi lungo il muro di recinzione di un condominio non distante. Qui, a causa della scarsa visibilità, gli agenti l'hanno perso di vista per qualche secondo. Gli investigatori hanno allora atteso che il nordafricano risalisse in atuo. Una volta arrivato a Noventa Padovana in via Oltrebrenta è scattato il blitz.

L'arresto in flagranza e il sequestro

Gli agenti hanno subito bloccato l'autista del "taxi" per evitare che tentasse la fuga. Si tratta in un uomo che è risultato completamente estraneo ai traffici illeciti del suo occasionale passeggero. Dopo aver bloccato l'auto e messo fuori gioco il conducente, gli agenti hanno aperto le portiere posteriori del mezzo dove si trovava il sospettato. Ne è nata una colluttazione. Non senza fatica è stato reso inoffensivo. In tasca, il trentaduenne tunisino è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente un panetto di cocaina del peso di 632 grammi. Il nordafricano è stato portato in Questura e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Successivamente per lui si sono aperte le porte della Casa circondariale Due Palazzi dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.