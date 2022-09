Fallisce il blitz alla sede regionale della Lega di "Ultima generazione"

Hanno promosso a tal punto la loro manifestazione in programma oggi 7 settembre alla sede regionale della Lega di Noventa Padovana, che alla fine i carabinieri sono arrivati sull'obiettivo prima di loro. E' fallito l'assalto alla sede del Carroccio in via Panà. L'obiettivo degli attivisti di "Ultima Generazione" era quello di lordare con della vernice celeste il terrazzo della sede e lasciare volantini e striscioni contro il partito del leader Matteo Salvini.

I motivi della protesta

«In questo periodo di campagna elettorale - hanno spiegato - vogliamo far pressione sui partiti che andranno a governare il nostro paese, che invitiamo a prendersi carico delle richieste che portiamo avanti. Richieste urgenti e necessarie per la mitigazione del collasso sociale e climatico già in atto. Non vogliamo assistere passivamente alla rovina del mondo che non garantisce un futuro a noi giovani e alle generazioni future».

Il blitz

Quando i tre attivisti sono arrivati nel parcheggio della sede hanno notato come l'ingresso fosse presidiato da una decina di militari dell'Arma e un paio di agenti della Polizia locale a supporto. Dopo un breve conciliabolo l'obiettivo degli attivisti era quello di rimandare al pomeriggio il blitz. Sono però stati anticipati dalle forze dell'ordine che li hanno identificati. Il materiale che avevano negli zaini compresi i secchi di vernice sono stati sequestrati, mentre i tre sono stati invitati in caserma.

Denunce e divieti

Sono stati denunciati in concorso per tentato imbrattamento. A loro carico è stato anche notificato un provvedimento disposto dal questore di foglio di via obbligatorio dal comune di Noventa Padovana per tre anni. Uno dei tre manifestanti, residente in provincia di Venezia, che aveva in pendenza il foglio di via obbligatorio dal comune di Padova è stato denunciato perchè poco prima era stato fermato nella vicina via Vigonovese a Padova.

Il precedente

Gli attivisti di "Ultima Generazione" non sono nuovi a sortite nel padovano: il 27 agosto scorso sono entrati nella Cappella degli Scrovegni a Padova, incatenandosi alle balaustre che delimitano il percorso dei visitatori agli affreschi di Giotto. Oggi, nonostante il tentativo fallito i giovani dimostranti hanno riferito: «Torneremo alla carica sicuramente».

Il deputato leghista

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato leghista, Alberto Stefani: «Oltre a difendere l’ambiente, che è compito di tutti, bisogna imparare a difendere e rispettare la democrazia. Non c’è confronto senza rispetto delle idee degli altri. L’emergenza climatica riguarda ciascuno di noi, tanto quanto quella energetica. Pensare di risolvere questo problema imbrattando le sedi di chi, in parlamento e in regione, si batte per trovare soluzioni è insopportabile».