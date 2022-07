Rissa ad Oltrebrenta, il sindaco Bano tuona: «Daspo urbano subito»

Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, oggi 12 luglio 2022, si è recato al bar "Cogli l'attimo" di via Oltrebrenta per portare la propria solidarietà ai gestori cinesi del locale e ha illustrato quali contromosse l'amministrazione comunale prenderà per riportare il sereno in una frazione ai confini con la provincia di Venezia che da sempre è problematica sul fronte della sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.