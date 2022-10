Smembrate una Bmw 520 e una X6: ladri in azione nel cuore di Noventa

Nottata di furti a Noventa Padovana. I ladri si sono concentrati oggi 6 ottobre in via Micca e via Morassutti in pieno centro storico. Sono state prese di mira due auto Bmw che di fatto sono state ripulite di tutte le componenti elettriche. Sul modello X6 è stato trafugato anche il volante. Il bottino della razzia supera i 40mila euro.

I fatti

I ladri hanno colpito indisturbati. Nessuno nella zona residenziale si sarebbe accorto di movimenti sospetti. Fuori di dubbio che dietro il doppio furto vi sia un'unica mano criminale. Prima i malviventi hanno rotto un finestrino per accedere all'interno dell'abitacolo, poi con attrezzi professionali hanno smontato il quadro elettrico e tutte le componentistiche di valore, facilmente piazzabili nel mercato nero della ricettazione. Una volta terminata l'opera sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

L'allarme

La chiamata al 112 è giunta soltanto oggi 6 ottobre alle prime luci dell'alba quando le vittime dei furti sono uscite per andare a lavorare e si sono trovati l'auto smembrata. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Noventa Padovana del luogotenente Enzo Callegaro. Verranno visionati con attenzione i filmati delle molte videocamere presenti nella zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la strada più seguita è quella della malavita dell'Est specializzata in questo genere di reati.

L'assessore alla Sicurezza

Chiaro il messaggio del vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci: «Questo genere di furti si sta ripetendo anche a Noventa in maniera impressionante come del resto in tutto il Veneto. Le nostre forze dell'ordine stanno mettendo in campo ogni risorsa per tentare di stroncare quanto prima il fenomeno e assicurare alla giustizia i responsabili».