«Promessa mantenuta: ecco le body cam per i nostri agenti»

Occhi elettronici in continuo movimento per dare un'ulteriore servizio alla collettività, contrastare il crimine e tutelare il lavoro degli operatori. Con questi presupposti il comune di Noventa Padovana del sindaco Marcello Bano ha acquistato le body cam che andranno a completare l'equipaggiamento della Polizia locale.

L'assessore alla Sicurezza

«Un investimento che avevamo promesso alla popolazione in sede di campagna elettorale e che puntualmente riusciamo a concretizzare - ha detto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci - le body cam consentiranno agli agenti del comandante Mario Carrai di immortalare ogni istante del loro servizio esterno soprattutto nelle situazioni più delicate. Questi filmati, se avranno una rilevanza investigativa verranno salvati, altrimenti verranno immediatamente cancellati. La sicurezza è una delle priorità di questa amministrazione, ecco perchè nulla viene lasciato al caso e si lavora sempre e comunque a tutela della nostra gente. Le difficoltà non mancheranno, le situazioni difficili da risolvere ci saranno sempre, ma su una cosa sono certo. La nostra Polizia locale e i nostri carabinieri della stazione di Noventana stanno svolgendo un lavoro enorme per ridurre al minimo i margini di rischio per la popolazione e per gli esercizi commerciali».

Distaccamento

Quello delle body cam non sarà l'unica novità sul fronte sicurezza. A breve arriverà il via libera per l'apertura del distaccamento della Polizia locale in un ufficio di via Oltrebrenta, zona questa ad alto tasso di microcriminalità soprattutto sul fronte dello spaccio. La base logistica del Comando rimarrà invece in via Roma proprio a fianco del municipio. Siamo a cavallo tra la provincia di Padova e di Venezia e da queste parti le operazioni anti droga sono frequenti. Ebbene, il posto di Polizia diventerà un punto di riferimento per la popolazione, per raccogliere informazioni, per fungere da deterrente, per rendere più sicuro un tratto del territorio troppo spesso in passato funestato da risse, furti e spaccio.