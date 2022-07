Sotto attacco dei calabroni, bambino di 5 anni trasportato d'urgenza in ospedale

Bambino di 5 anni residente in via Marezzane a Noventa Padovana, vittima di un attacco di uno sciame di calaroni. E' successo ieri sera 22 luglio 2022, alle 20,30. Da quanto si è appreso il piccolo si trovava all'aperto con il nonno quando ad un tratto ha cominciato ad urlare. Il nonno si è subito reso conto che qualcosa non andava e l'ha portato in casa. Solo in quel momento si è reso conto che il nipote era stato punto sia al volto che al corpo dai calabroni. Trasportato d'urgenza in ospedale è stato sottoposto a tutte le terapie del caso e dimesso. Oggi, 23 luglio, non si è sentito bene ed è stato costretto a tornare al pronto soccorso. Le sue condizioni ora non destano preoccupazione, ma è apparso chiaro che nell'immediatezza dei fatti, si fossero persi minuti preziosi, per il bambino di Noventa Padovana la situazione si sarebbe complicata notevolmente. Oggi in via Marezzane sono intervenuti per accertamenti gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco che con particolari e specifici prodotti hanno bonificato l'area.