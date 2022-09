Bollette pazze, rischio aumenti per le rette degli ospiti dell'Ente

Emergenza bollette pazze anche alla Casa di Riposo di Noventa Padovana. Il presidente Denis Cacciatori dopo l'ultimo consiglio di amministrazione è preoccupato e teme che in prospettiva potrebbero esserci aumenti sulle rette. Ha tuttavia dichiarato che la priorità sarà sempre e comunque la salute e i comfort per gli ospiti dell'ente.

I numeri

«Nel 2021 il costo per le utenze è stato di 207mila euro, nel 2022, alle attuali tariffe, si stima di arrivare a 542mila euro, pari al 262 % di incremento che corrisponde a 335.mila euro in più - ha evidenziato il presidente Cacciatori - per il 2023 l'aumento stimato è, invece, di circa 500mila euro, nella speranza non ci siano ulteriori aumenti che porterebbero a costi ancora più pesanti da sostenere. Utile ricordare che all'aumento delle utenze si aggiungono i rincari generalizzati da parte di tutti i fornitori delle Residenze».

La riflessione

«La casa di riposo di Noventa Padovana di via Roma ha sempre chiuso con bilanci in positivo, ma di fronte a questa situazione è evidente quanto sia difficile sopportare l’impatto degli aumenti, anche cercando di efficientare il più possibile i consumi. Il benessere degli ospiti delle Residenze è e resta la priorità ed è nostra intenzione continuare a garantir loro una degenza serena in tutto, mantenendo lo stesso livello di pulizia e qualità dei servizi che eroghiamo». E ancora: «Per tutto il 2022 il CDA della Casa di riposo ha deciso a di mantenere inalterate le rette, per non gravare sulle famiglie degli ospiti, con la consapevolezza che, per la prima volta, potrebbe chiudere con un bilancio negativo. È un sacrificio importante che il consiglio ha deciso di affrontare, consapevole che questa situazione di crisi grava su tutti e che, in situazioni di crisi come questa, è necessario sostenersi e fare comunità. Auspichiamo che ci sia quanto prima un intervento in forma di contribuito o aiuto da parte dello Stato o delle Regione, perché se non dovesse avvenire saremo costretti a rivedere le rette per il 2023, per il mantenimento del benessere degli ospiti e di tutto il personale che ogni giorno se ne prende amorevolmente cura».