Revisioni scadute, multe a raffica a Noventa Padovana

Revisioni scadute

Numeri impressionanti a Noventa Padovana sul fronte della sicurezza stradale. Ad agosto gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Mario Carrai hanno fermato 51 mezzi con la revisione scaduta. Inevitabili sono fioccate le sanzioni. Resta ancora elevato il numero di chi si mette al volante nonostante il proprio veicolo sia privo di assicurazione. Sono stati otto gli automobilisti pizzicati in difetto che hanno subito una maxi sanzione oltre al fermo amministrativo del mezzo. Tra coloro che non si trovano in regola con la revisione gli agenti hanno trovato due automobilisti che nonostante una prima sanzione, hanno viaggiato senza sanare la propria posizione, "guadagnandosi" di fatto il fermo amministrativo del veicolo.

Assessore alla Sicurezza

L'assessore alla Sicurezza e vicesindaco Nicola Cannistraci ha commentato: «Ringrazio i nostri agenti e il comandante per il lavoro che stanno svolgendo. Non è ancora un anno che siamo in maggioranza, ma i risultati in termini di sicurezza si vedono e sono sotto gli occhi di tutti. Il mio invito, esteso a tutte le forze di Polizia, è quello di andare avanti su questa linea, con la certezza di trovare nell'amministrazione comunale un ente sempre a disposizione delle forze dell'ordine per ottimizzare ogni tipo di servizio e attività».