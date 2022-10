Abbattuta la vecchia scuola elementare: una svolta epocale

Svolta epocale a Noventa Padovana sul fronte dei lavori pubblici. A cavallo tra ieri, 20 ottobre e i prossimi cinque, sei giorni, verrà demolita definitivamente l'ex scuola elementare Anna Frank di Noventana. Al suo posto sorgerà il nuovo polo dell'Infanzia che accoglierà un nido e una materna e ospiterà bimbi non solo del paese, ma anche dei comuni limitrofi.

I fatti

A Noventana sono arrivate le ruspe ed è cominciata la demolizione della vecchia struttura. Un passaggio obbligato che sarà il preludio all'inizio del cantiere per la nascita della nuova realtà scolastica per i più piccini. All'inizio della demolizione, che è stata svolta in tutta sicurezza in un'area transennata, ha partecipato in prima persona il sindaco Marcello Bano che dall'inizio del suo mandato punta senza mezzi termici a questa opera come punto di partenza per la rinascita anche commerciale della popolosa area di Noventana.

La bonifica

Tra i contrattempi che l'amministrazione comunale si è trovata a dover affrontare, vi è anche la bonifica dell'area adibita alla nuova scuola. Nel terreno adiacente la vecchia Anna Frank sono infatti spuntati sotto terra rifiuti abbandonati da diverse decine di anni legati al mondo del pellame. Scarti di lavoro della vecchia riviera del Brenta da sempre conosciuta per la lavorazione e la creazione di scarpe e capi d'abbigliamento in pelle. In tal senso la spesa per affrontare la bonifica ammonta a 200mila euro. Il Comune attraverso gli uffici preposti ha chiesto e ottenuto un contributo regionale di 80mila euro che rappresenta una vera e propria manna dal cielo per completare l'opera di pulizia dell'area.

Il sindaco

«E' una svolta epocale per Noventa - ha detto soddisfatto il primo cittadino Marcello Bano - stiamo rispettando le tempistiche e finalmente dalle parole si sta passando ai fatti e la popolazione può finalmente vedere con i propri occhi l'avanzamento dei lavori. Ringrazio gli uffici che mi sono stati vicino per giungere al contributo regionale. Ringrazio tutti coloro che ogni giorno mi stimolano ad andare avanti per migliorare la qualità del nostro paese. Stiamo lavorando con grande impegno e il nostro pensiero è concentrato esclusivamente ad alzare l'asticella della qualità della vita di Noventa, di chi ci abita e lavora».