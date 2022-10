Alla Frank arrivano le ruspe: via alla demolizione della vecchia scuola elementare

Ad un anno esatto - era il 4 ottobre del 2021 - dalla nascita dell'amministrazione comunale targata Marcello Bano, a Noventa Padovana sono cominciati i lavori di demolizione della vecchia scuola primaria Anna Frank. La struttura, che nel corso degli anni ha accolto centinaia di studenti, dal maggio del 2012 era ormai fuori uso. Era stata giudicata inagibile dopo che una mattina si era verificata la caduta di alcuni controsoffitti che di fatto avevano messo a rischio l'integrità delle scolaresche.

La demolizione

L'attività di cantiere è curata dall'impresa edile "Costruire" di Piove di Sacco che nell'arco di una decina di giorni raderà al suolo la struttura ormai inutilizzabile, ma anche il vecchio magazzino comunale e un edificio abbandonato. Oggi, 5 ottobre, al primo colpo di ruspa contro la scuola ha presenziato il sindaco Marcello Bano accompagnato dai responsabili dell'impresa. Già da domani l'attività proseguirà a pieno regime per rispettare la tabella di marcia. Obiettivo dell'amministrazione comunale, dopo essersi confrontata con i vertici di "Costruire" è quello di terminare l'opera entro il 2024.

Costi e realizzazione

Si andrà a costruire un polo dell'infanzia che includerà un asilo e un nido. Il tutto all'interno di un'area di 4.399 metri quadrati. L'opera si dividerà appunto in due parti:

è previsto un investimento di 2milioni e 950mila euro per l’asilo e un milione e 250mila euro per il nido. L’intero edificio si sviluppa in unico piano e prevede una struttura portante a telaio in legno. Dal punto di vista architettonico soprattutto per le aule sono state previste grandi aperture finestrate affacciate sul giardino interno. Un’altra scelta determinante dal punto di vista progettuale è l’utilizzo del mattone in laterizio per le facciate rivolte verso via Noventana, via Viotti e il lato della chiesa.

Il sindaco

«Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità - ha riportato il primo cittadino Marcello Bano - possiamo vedere fisicamente l'inizio dell'attività di demolizione della vecchia scuola che fungerà da aperitivo in attesa della nascita del nuovo polo dell'infanzia. L'intervento rientra in un progetto più ad ampio raggio di riqualificazione dell'intera frazione di Noventana che per troppi anni è stata abbandonata a se stessa. L'intervento del polo dell'infanzia darà nuova forza al commercio e alla qualità della frazione, oltre a rappresentare un'opera di assoluta eleganza e qualità per i nostri figli che ci andranno a trascorrere le loro giornate di formazione e crescita»