Colpito da un sasso durante una passeggiata in montagna, ferito un uomo di 53 anni

Brutta avventura per un'escursionista di 53 anni di Noventa Padovana che oggi, 12 ottobre, in compagnia del suo cane è andato a fare una passeggiata in montagna al confine tra le province di Vicenza e Treviso tra Romano d'Ezzelino e Borso del Grappa.

I fatti

Dopo essere partito a piedi dal piazzale di Valle Santa Felicita, lo sportivo, dopo qualche tornante, è stato colpito alla testa da un sasso cascato dall'alto. L'impatto gli ha provocato una profonda ferita in testa, ma non gli ha fatto perdere la necessaria lucidità. L'uomo è riuscito a scendere a valle fino ad una pizzeria dove ha chiesto aiuto. E' stato subito richiesto l'intervento del 118. Nel piazzale della pizzeria è arrivata l'automedica e l'ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV. E' stato medicato e non si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Il cittadino di Noventa Padovana, dunque, dopo la brutta avventura è potuto rientrare a casa e in un secondo momento recarsi al pronto soccorso per ulteriori medicazioni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.