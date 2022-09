Sfondano la vetrata della farmacia e fuggono con il fondo cassa

Assalto alla Farmacia Perin di via Noventana a Noventa Padovana. Decine di persone del quartiere si sono svegliate poco prima dell'alba a seguito dei colpi inferti dai banditi con l'auto ariete contro la vetrata.

Il colpo

I malviventi sono entrati in azione oggi 11 settembre alle 4,40 del mattino. Sono arrivati nel piazzale dell0'esercizio commerciale a bordo di una Fiat Panda. In retromarcia con due colpi ben assestati hanno sfondato la vetrata e la saracinesca.

Otto minuti

Dalle riprese della videosorveglianza, l'assalto è durato circa otto minuti. I banditi, tre quelli ripresi dagli occhi elettronici, hanno messo a soqquadro armadi e cassetti dell'attività alla ricerca di denaro contante. Non mancherebbero all'appello da un primo inventario medicinali.

La fuga

Dopo aver arraffato qualche centinaio di euro sono fuggiti in direzione Venezia facendo perdere le proprie tracce. Non è dato sapere al momento se l'auto fosse o meno rubata.

Indagini

In farmacia in pochi minuti sono arrivati i carabinieri per il sopralluogo di rito. Verranno ora visionate le immagini alla ricerca di importanti spunti investigativi per aprire l'attività d'indagine e possibilmente risalire agli autori dell'assalto.

Vicinanza

Il siondaco Marcello Bano e l'assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci sono stati tra i primi a recarsi alla rivendita del farmacista Francesco Perin per portare la propria solidarietà e capire meglio cosa possa aver spinto i ladri ad accanirsi contro questa attività.