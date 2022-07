Navigare super veloci, a Noventa arriva la fibra ottica

Noventa Padovana accoglie la fibra ottica. La notizia è stata ufficializzata dalla Tim. L'investimento sarà di 1,2 milioni di euro. I lavori inizieranno a breve in molte zone della città e interesseranno 3.000 unità immobiliari.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l’amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. A giochi fatti, Noventa Padovana sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 4.650 unità immobiliari, pari al 98% delle linee del comune. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. Il sindaco Marcello Bano ha riferito: «Siamo nel 2022 e l’innovazione si sposta sempre di più sulle reti informatiche. Per potere essere competitivi è dunque necessario disporre di una buona connessione. L’accordo con TIM ci permette di portare la fibra ottica ultraveloce nelle aziende e nelle case di Noventa Padovana, dando alle imprese e ai privati cittadini gli strumenti necessari per essere protagonisti in questa fase di grandi cambiamenti che, anche grazie alla fibra, possono tramutarsi in grandi opportunità».