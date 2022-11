Quarta "top car" smembrata a Noventa in meno di un mese

Continua la caccia alle "top car" da parte dei ladri specializzati nel furto di componentistiche elettroniche di mezzi di lusso. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre a Noventa Padovana in via Perlasca è stata smembrata una Bmw Serie 5 Touring. Il bottino, in linea con gli altri precedenti colpi, è di circa 20mila euro.

I fatti

Il colpo è andato a segno nel cuore della notte senza che nessuno dell'elegante quartiere di via Perlasca, non distante dai confini con Padova, si accorgesse di movimenti sospetti. Come è ormai consuetudine, è stato mandato in frantumi un finestrino del mezzo, poi è stato un gioco da ragazzi entrare dentro l'abitacolo. Spariti ancora una volta tutti i comandi presenti nel cruscotto. Questa volta i ladri hanno portato via anche i fanali della Bmw. La vittima è un rappresentante che aveva lasciato regolarmente parcheggiata sotto casa l'auto e che ieri mattina quando è sceso per andare a lavorare si è trovato di fronte uno spettacolo spettrale.

Le indagini

Sulla banda dei "pezzi di ricambio" lavora senza sosta da oltre un mese il Comando Provinciale dei carabinieri. Gli investigatori sono convinti che dietro a questi assalti vi sia una banda specializzata di professionisti, probabilmente dell'est Europa, capace in pochi minuti di inibire il sistema dall'allarme delle singole auto e poi in maniera chirurgica asportare tutti quei complementi di valore da poter poi rivendere al miglior offerente. Si tratta con certezza di furti su commissione. Non è escluso che la refurtiva voli all'estero subito dopo essere stata arraffata. L'invito alla collettività di tutta la provincia di Padova è quello di contattare in tempo reale i numeri d'emergenza nel caso si imbattesse in situazioni sospette. Mai come in questo casa per giocare d'anticipo contro questi professionisti è fondamentale la collaborazione.

Quarto colpo in meno di un mese

La Bmw Serie 5 Touring depredata in via Perlasca a Noventa è la quarta "top car" oggetto delle attenzioni dei ladri in un mese scarso all'interno del perimetro comunale noventano. In precedenza nella notte tra il 5 e il 6 ottobre i ladri avevano spolpato una Bmw 520 in via Micca e una Bmw X6 in via Morassutti. Il terzo assalto, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ha invece riguardato una Mercedes Glc Coupe che si trovava parcheggiata in via Tasso. Su scala provinciale, tra i comuni di Cadoneghe, Vigonza, Albignasego e Abano, ma potrebbero essere molti di più, sono diverse decine le razzie portate a termine senza che nessuno abbia visto qualcosa.