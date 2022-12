Altre due "top car" spolpate a Noventa: adesso è emergenza

Doppio furto su auto commesso dalla banda dei "pezzi di ricambio" a Noventa Padovana. Gli assalti sono andati a segno in via Canova e in via Carducci. Siamo in pieno centro, alle vittime non è restato altro che recarsi in caserma per formalizzare regolare denuncia. Colpite un'Audi A4 e una Bmw X2. Il bottino complessivo è di 40mila euro.

L'ennesimo caso

Tra Noventa e gli altri comuni della provincia di Padova non si contano più gli assalti messi a segno negli ultimi mesi. I carabinieri del Comando Provinciale stanno lavorando giorno e notte per cercare di intercettare la banda che in questi mesi sta mettendo in ginocchio decine di proprietari di auto.

Le indagini

Gli inquirenti sono propensi a seguire la pista della malavita dell'Est specializzata in questo genere di reati. Gente che lavora in maniera "chirurgica", portando via tutto ciò che gli occorre e soprattutto riducendo al minimo i rumori. L'appello alla collettività da parte delle forze dell'ordine è quello di segnalare in tempo reale qualsiasi movimento sospetto perchè mai come in questo caso è fondamentale la collaborazione di tutti per arrivare ad arrestare i malviventi.