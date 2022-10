Un'altra top car smembrata dalla banda dei "pezzi di ricambio"

Ancora una top car smembrata dalla banda dei "pezzi di ricambio". Il terzo furto a Noventa Padovana è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 29 ottobre in via Tasso. A farne le spese è stata una Mercedes Glc Coupe di un residente. I danni superano i 20mila euro.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i ladri sono entrati in azione a cavallo tra mezzanotte e le sei del mattino di oggi. Dopo aver individuato l'obiettivo, hanno sfondato un vetro posteriore del mezzo, riuscendo in tempo reale ad inibire il sistema d'allarme. Nessuno quindi si è accorto del furto in atto e la banda ha proseguito indisturbata nell'attività. Sono stati estratti in maniera precisa e chirurgica componentistiche elettriche e meccaniche tra cui il cambio, il cruscotto e il volante. Il furto potrebbe essere durato anche un'ora. Poi la fuga prima che il legittimo proprietario potesse accorgersi di qualcosa.

Le indagini

Su Noventa Padovana è il terzo furto del genere negli ultimi cinquanta giorni, in precedenza erano state sventrate due Bmw con danni complessivi superiori ai 40mila euro. Analoghi furti hanno riguardato anche Cadoneghe, Albignasego, Vigonza e più comuni dell'area delle Terme. Sul fenomeno indagano i carabinieri del Comando Provinciale. Si ipotizza che dietro questi reati vi sia una banda dell'Est specializzata e composta da veri e propri professionisti del settore meccanico e informatico.