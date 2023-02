Mai conseguito la patente, eppure guidava liberamente

Trentasei anni, mai conseguito la patente, ma regolarmente alla guida della sua auto lungo le strade del territorio padovano. Da alcuni giorni era tenuta sotto osservazione dalla Polizia Locale di Noventa Padovana. Nonostante cambiasse giornalmente percorsi questa mattina una trentaseienne residente a Saonara ma di fatto domiciliata a Vigonza dopo essere stata intercettata e fermata dagli agenti si è vista portar via con il carroattrezzi l’auto, una Toyota Yaris, in quanto sorpresa a guidare senza patente perchè mai conseguita.

Il precedente

Dopo aver eluso il controllo alcuni giorni fa con la scusa di doversi recare con urgenza all’ospedale di Padova la Polizia Locale di Noventa la stava monitorando con il sistema di videosorveglianza visti i frequenti cambi di tragitto. Qualche giorno fa, fermata in centro a Noventa, avrebbe chiesto agli agenti di mandarla via perchè doveva correre al nosocomio per una emergenza. Gli agenti hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma hanno preferito farla andare via avendone in mano il nominativo, il modello del veicolo e la targa. Sono subito stati convinti che prima o poi la donna sarebbe caduta nella rete dei controlli.

Fine corsa

Questa mattina, 14 febbraio, dopo essere stata intercettata nuovamente nel territorio di Noventa Padovana in località Noventana gli agenti del comandante Mario Carrai l’hanno seguita per oltre un chilometro a debita distanza senza dare nell’occhio così da evitare pericoli alla circolazione stradale essendoci a quell'ora un traffico caotico. Quando l'automobilista si è fermata al semaforo di Oltrebrenta, è scattato il blitz. E' stata prontamente raggiunta e fermata. Nonostante i tentativi di simulare la ricerca della patente di guida prima nel portafoglio e poi nel cassetto portaoggetti la conducente si è resa subito conto dell’impossibilità a farla franca. Non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità, riferendo di non aver mai conseguito la patente di guida. E' stata sanzionata con un verbale amministrativo di 3.570 euro, con contestuale sequestro amministrativo della Toyota per tre mesi.