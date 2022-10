Corto circuito ad un frigorifero, paura in un condominio a Noventa

Un corto circuito ad un vecchio frigorifero sarebbe all'origine di un principio d'incendio scoppiato oggi, 7 ottobre, alle 16,30 a Noventa Padovana.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia locale il proprietario di casa, un settantunenne italiano, non appena si è reso conto che il fumo stava invadendo la sua casa, è riuscito a mettersi in salva in strada con il suo cagnolino.I soccorsi sono stati tempestivi, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il frigorifero. Poteva succedere qualcosa di ben più grave se l'intervento fosse stato tardivo o l'incendio si fosse sprigionato di notte. L'appartamento del settantunenne è stato infatti trovato pieno di riviste, cartoni e libri accatastati in ogni angolo della casa. Tutto materiale altamente infiammabile che avrebbe potuto contribuire ad un disastro.

I soccorsi

Non è stato necessario evacuare il condominio, ma ora tra i residenti c'è la volontà di fare chiarezza sull'accaduto ed evitare che in futuro possano verificarsi situazioni analoghe. Della vicenda sono ora al corrente i servizi sociali del Comune che prenderanno in esame la figura vittima dell'incendio per riuscire a dargli tutti gli aiuti di cui necessita per godersi una sana pensione senza problemi di sorta.