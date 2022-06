Scritte comparse fuori dal condominio, l'incendio diventa un "giallo"

I carabinieri della stazione di Noventa Padovana stanno indagando su un incendio avvenuto il 16 giugno scorso in via Sauro in un appartamento di un condominio della frazione di Oltrebrenta. In un primo momento il tutto era stato archiviato come probabile rogo accidentale, ma nelle ultime ore fuori dal palazzo sono comparse scritte inquietanti tra cui "Bruciamo il quartiere", che di fatto hanno aperto nuovi scenari. La vittima dell'incendio, che per pura fatalità e il tempestivo intervento dei pompieri, ha patito danni lievi, è stata a lungo sentita dai militari dell'Arma. Sono state anche acquisite le immagini della videosorveglianza della zona. Il "piromane" potrebbe essere lo stesso che poi con uno spray nero ha minacciato la proprietaria di casa, ma anche i residenti dell'intera area non distante dala provincia di Venezia. A stretto giro potrebbero esserci importanti novità e il colpevole potrebbe essere assicurato alla giustizia.