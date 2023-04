Stangati quattro laboratori cinesi: per tre è arrivata la sospensione dell'attività

Mano pesante dell'Arma su quattro attività imprenditoriali cinesi poste sul territorio di Noventa Padovana. Ieri 14 aprile i carabinieri della locale stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo congiunto di tre tomaifici ed un laboratorio tessile. L’ispezione effettuata per contrastare il lavoro nero, ha portato alla denuncia di 4 imprenditori tutti di origine cinese. I controlli hanno riguardato strutture di via Montegrappa, l'unica dove con si configura la chiusura dell'attività, via Salata, via Vittorio Veneto e via Oltrebrenta.

I dettagli

Nello specifico sono stati denunciati in stato di libertà: un 50enne poiché inottemperante alle leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la omissione di adempimenti in materia di formazione dei dipendenti e fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione con sanzione di 19mila euro. Durante il controllo inoltre è stato trovato un cittadino del Bangladesh privo del permesso di soggiorno. Nei guai anche un uomo di 45 anni poiché inottemperante alla redazione entro i termini previsti del documento di valutazione, per cui l'attività è stata sospesa e applicata la sanzione di 17mila euro. Denunciato anche un 45enne, all’interno del cui laboratorio è stato trovato un lavoratore cinese privo del permesso di soggiorno con un decreto di espulsione pendente, al titolare è stato contestato l’impiego di manodopera in nero e la mancata effettuazione di corsi formativi ai dipendenti, ciò ha portato alla sospensione dell’attività e ad una sanzione pari a 27.500 euro. E' stato infine denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 40 anni anch'egli cinese poichè non aveva assunto con regolare contratto due operai e non aveva mai revisionato gli estintori, L'attività è stata sospesa.