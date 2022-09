E' morto il presidente Attilio Favaron, dolore a Noventa e nella riviera del Brenta

Il mondo dello sport e non solo di Noventa Padovana è in lutto per la morte di Attilio Favaron, 71 anni, presidente del Gruppo Podistico Noventana. Oggi, 6 settembre, nella parrocchia di Fiesso d'Artico (Venezia) si è celebrato il funerale, poi la salma è stata portata al cimitero di Noventa per la sepoltura. Lo scomparso da qualche mese stava lottando con un melanoma.

Un dolore immenso

Nonostante Attilio Favaron abbia lottato con tutte le sue forze, alla fine si è dovuto attendere al male. Ha lasciato nello strazio moglie Fiorella, i figli Claudia e Mattia, tutti gli altri parenti e gli amici che negli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. Il settantunenne, innamorato dei suoi nipoti con il quale trascorreva buona parte del tempo libero, aveva la passione per lo sport.

Amante dello sport

Oltre al podismo, prima da atleta poi da dirigente Attilio Favaron ha sempre adorato la bicicletta. Quando le condizioni meteo lo permettevano, si trovava con i soliti amici del bar e partiva per passeggiate sui Colli, piuttosto che verso il Cittadellese o la Riviera del Brenta. Era un innamorato della vita.

Il cordoglio

La sua mancanza ha lasciato senza parole decine di persone. Il cordoglio è giunto sia dal comune di Stra dove viveva, che da quello di Noventa dove era cresciuto e si era fatto conoscere.