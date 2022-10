Incendio alla Mediagraf nel cuore della notte: un dipendente al pronto soccorso

Incendio nella notte alla Mediagraf di Noventa Padovana, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno limitato i danni. Il bilancio è di un ferito lieve che a scopo precauzionale è stato accompagnato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

I fatti

Il fuoco è divampato nella pressa della carta da macero, nell’edificio degli impianti, separato dalla zona della produzione. L’incendio è stato domato in prima battuta dalle squadre antincendio di Mediagraf supportate dall’intervento tempestivo dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona interessata. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici e la squadra di manutenzione sta provvedendo a ripristinare la parte dell’impianto danneggiato dal fuoco. Mediagraf, nella figura del suo Amministratore Delegato, ringrazia sentitamente il corpo dei Vigili del Fuoco. L'intervento dei Vigili del fuoco, iniziato alle 2 di notte del 14 ottobre, si è protratto per circa due ore. Fin da subito i pompieri hanno scongiurato la matrice dolosa.