Borina e Bisato: «Caro sindaco non rischiamo alcun default»

A Noventa Padovana è campagna elettorale tutto l'anno. Ieri 5 agosto, i consiglieri comunali all'opposizione Fabio Borina e Luigi Bisato hanno replicato ad una dichiarazione del sindaco Marcello Bano in merito all'ipotesi delle case famiglie che costerebbero al Comune 300 euro al giorno con rischi concreti per la solidità delle casse comunali. «Apprendiamo con molta preoccupazione - hanno detto - che il nostro comune potrebbe essere a rischio "default". Secondo il sindaco Bano alcune persone che non beneficiano più del reddito di cittadinanza chiederanno aiuto al Comune e potrebbe scattare l'uso delle Case Famiglia».

L'attacco

«Chi dovrebbe evitare il default, questa volta comunicativo, è invece il sindaco Marcello Bano, che pur di dirla grossa e guadagnarsi i titoli dei giornali, tira in ballo il servizio Case Famiglia; strutture dedicate ai minori per tutelare la loro crescita e formazione che visto le finalità, sono utilizzate anche nei casi di non indigenza economica delle famiglie dei minori. Ricordiamo al sindaco che le nuove disposizioni introdotte dal Governo prevedono che ai nuclei familiari con minori il reddito di cittadinanza non sia modificato. È solo un promemoria che facciamo per tranquillizzarlo: non si preoccupi sindaco, non sarà la rimodulazione del reddito di cittadinanza che metterà in crisi il nostro bilancio comunale. Possono essere altre spese che mettono in difficoltà il bilancio comunale. Spese derivanti da scelte azzardate e non ponderate come quelle derivanti dallo spostamento del Polo dell'Infanzia».