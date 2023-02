E' morto dopo sei giorni di agonia Gianluigi Caregnato

Dopo sei giorni di agonia è morto Gianluigi Caregnato, 62 anni, originario di Noventa Padovana, ma da tempo trasferitosi a Verona. Troppo gravi le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 2 febbraio mattina in lungadige Rubele a Verona. Nell'occasione è rimasto lievemente ferito il conducente dello scooter che è stato sottoposto come da prassi al pronto soccorso ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale scaligera il pedone padovano, attorno alle 7 del mattino, mentre stava attraversando la strada sarebbe stato investito da uno scooter. Nel tremendo impatto l'uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto privo di sensi. Fin da subito si è intuito che il suo quadro clinico era preoccupante. I sanitari accorsi sul luogo dello schianto dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Borgo Trento. La prognosi è sempre stata riservata con il ricovero in terapia intensiva. Vista la gravità della situazione il Reparto Motorizzato della Polizia locale, dopo aver informato dei fatti il pubblico ministero di turno, ha subito sequestrato lo scooter. Ora il motociclista rischia di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.