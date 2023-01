Il colonnello Cucuglielli in visita al comune di Noventa Padovana

Il colonnello Michele Cucuglielli, comandante provinciale dei carabinieri si è recato venerdì, 20 gennaio in visita al comune di Noventa Padovana. Ad accoglierlo in municipio il sindaco Marcello Bano e il suo vice assessore alla Sicurezza, Nicola Cannistraci. Durante la visita, in un clima amichevole e sereno, i presenti hanno parlato delle questioni legate alla sicurezza a Noventa, Noventana e Oltrebrenta. Il comandante della Polizia locale Mario Carrai ha aperto la porta degli uffici al colonnello mostrandogli il sofisticato sistema di videosorveglianza in essere in tutto il paese.

Bano

«E' stato un incontro nel quale abbiamo parlato del nostro territorio, delle criticità e di quanto ci sarà da fare nell'immediato. Ho apprezzato la disponibilità del colonnello e sono certo che insieme riusciremo a fare tante cose con l'unico fine di garantire la sicurezza del nostro perimetro comunale. Desidero rimarcare - ha concluso - che abbiamo la fortuna di avere in paese un gruppo di carabinieri che lavora senza sosta per la nostra comunità e a cui a nome di tutta la nostra amministrazione comunale non posso che dire grazie». All'incontro, oltre al comandante della Compagnia di Padova, ha partecipato anche il luogotenente Enzo Callegaro, a capo della locale stazione dei carabinieri di via Noventana