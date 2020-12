Noventa Padovana: colpisce la compagna sotto effetto di alcol e stupefacenti, intervengono i carabinieri

Nella notte del 25 dicembre, la notte di Natale, i carabinieri di Noventa Padovana sono stati chiamati a intervenire presso un'abitazione dove abita una coppia per registrare l'ennesimo caso di violenza domestica.

Violenza domestica

Nel corso dell'ennesima lite, nata per futili motivi, l'uomo, un padovano di quarantasette anni, aggrediva e colpiva la compagna causandole ferite ed escoriazioni. I carabinieri, intervenuti per scongiurare il peggio, hanno accompagnato la vittima in ospedale per essere medicata e disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che sembra fosse sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. La donna è stata accompagnata da dei familiari che si sono resi disponibili ad ospitarla.